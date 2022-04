Comitês Populares mobilizam juventude para emissão do título até 4 de maio

Lançamento da Campanha do Primeiro Voto e mobilização de adesão aos jovens promove encontros, eventos com música e eventos descontraídos; Participe!

Os Comitês Populares de Luta do PT com a Campanha do Primeiro Voto mobilizam a juventude brasileira para engajá-los sobre a importância de tirar o título de eleitor para tirar o Bolsonaro do poder. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que o país ganhou mais de 1 milhão de novos títulos de jovens entre 15 e 18 anos, entre os meses de janeiro e março. O prazo para emissão de títulos segue até 4 de maio.

A deputada federal, Natália Bonavides (PT/RN), reforçou a necessidade dos jovens mudarem a história do país nos próximos anos. A parlamentar participou do Jornal PT Brasil na manhã desta segunda-feira, 25.

“A juventude está se engajando porque sabemos que é no momento das eleições que podemos definir o rumo do nosso país para os próximos anos. Os jovens estão entre os setores mais atingidos pelas políticas de morte de Bolsonaro. Enquanto o desemprego está altíssimo na população geral, com a população jovem praticamente dobra quando vemos o impacto das políticas de cortes e sucateamento. Se essas políticas impactam tanto a vida da juventude brasileira, é com a caneta que eles vão ajudar a escrever a história do Brasil nos próximos anos”, ressalta Bonavides.

Para ela, é necessário que a juventude seja colocada no centro do orçamento, das políticas públicas, que seja uma prioridade real.

Confira a entrevista na íntegra, abaixo:

Lula quer mudar o Brasil

Lula quer mudar o Brasil, mas de mãos dadas com o povo e principalmente com a juventude! Confira a mensagem do presidente:

Para tirar o título de eleitor, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seguir as orientações até o dia 4 de maio: http://tse.jus.br .

Calendário de Abril de atividades dos Comitês Populares de Luta

24 de abril a 01 de maio – Campanha de Regularização de Títulos e Defesa do Trabalho e do Emprego

Divulgue a campanha nas suas redes sociais também. Veja no Instagram: Clique e Baixe na Casa 13 o material de divulgação: http://casa13.pt.org.br/downloads

Pra que já está adiantado, que tal compartilhar esse tutorial sobre o primeiro voto: 📲 https://bit.ly/veja-tutorial

Fonte: PT