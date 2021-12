Coletiva de Imprensa – Lançamento Projeto Sementes de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos

A Abong (Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais), o MNDH (Movimento Nacional de Direitos Humanos), a SMDH (Sociedade Maranhense de Direitos Humanos) e a Fundação We World – GVC ONLUS (WW-GVC), em parceria com a União Europeia, convidam você para a coletiva de imprensa sobre o lançamento do Projeto Sementes de Proteção de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, que pretende proteger as vidas ameaçadas e fortalecer defensores e defensoras de direitos humanos em 21 estados brasileiros. O evento será realizado no dia 6/12, às 11h, via plataforma Zoom .

Na ocasião, Paulo César Carbonari, doutor em filosofia, membro da coordenação nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) e coordenador geral do Projeto Sementes de Proteção, além de apresentar o Projeto, falará sobre os desafios e propostas sobre os caminhos que a sociedade civil organizada poderá trilhar para proteger defensores e defensoras de Direitos Humanos no país.

Para confirmar a sua presença, por favor, envie um e-mail ou ainda pelo WhatsApp (11) 94705-7189.