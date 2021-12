Restituição. Ressonâncias. Reminiscências

Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, o MISC-PB teve um encontro presencial com terapeutas comunitários/as em formação, durante os dias 2, 3 e 4 de dezembro deste ano.

Após as sessões formativas on line, nos encontrarmos no velho e bom mundo físico, foi realmente muito bom.

O encontro convivencial aconteceu na Pousada Aruanã, Carapibus, no município do Conde.

O que se recupera nestes momentos é a nossa humanidade. Há um reconhecimento recíproco.

Mais elém de cor da pele, orientação sexual ou identidade de gênero, nível sócio-econômico ou outro atributo qualquer, nestes espaços, somos simplesmente seres humanos.

Algo que é de um valor incalculável.

As histórias de vida que escutamos, nos relembram da nossa própria caminhada. Constóem-se vínculos. Desfruta-se da sensação prazerosa de fazer parte, contar com apoio.

A memória guarda estes momentos preciosos, que remetem a outros tantos encontros formativos de que participamos, em diversos lugares tanto da Paraíba como de Mato Grosso, Uruguai, Argentina, Bolívia…

Registrar o que aprendemos é uma maneira de passarmos a vida a limpo. Recomeçar.

Sociólogo e escritor. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/