¿Hay algo más admirable, más sorprendente y tierno que la vida en todas sus formas?

Dejarnos tocar por esta maravilla creo que es todo lo que importa. No hacerlo es perder todo lo que tenemos, sin tener, ya que no podemos decir que tengamos la vida, sino que estamos vivos o vivas, si es que lo estamos, de hecho. Saber qué es esto me parece que es un intento constante, nunca terminado.

Lo que importa es vivir, y vivir con sentido. Darle sentido a la vida. Los caminos son muchos, lo que importa es insistir, no aflojar, dar un pasito más. En mi caso particular, lo que voy teniendo cada vez más, es un conocimiento de mi propia naturaleza. La persona que soy. Lo que fui haciendo de mí en esta ya larga jornada. Actualizando ese saber que se renueva a toda hora. Cada día es un desafío.

¿Cómo abrirme paso? ¿Cómo superar las barreras que la mente muchas veces crea, confundiendo, bloqueando? Miro hacia adentro y veo. Siento y me oriento. Entonces puedo caminar. Puedo seguir adelante.