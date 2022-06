Assista a “Lançamento de QUERIDO LULA: cartas a um presidente na prisão” no YouTube

Consciência a gente vê por aqui! Decência a gente vê por aqui! Humanidade a gente vê por aqui!

Não fique por fora! O Brasil têm jeito! É só olharmos para a história. Saber que houve um tempo em que todas e todos tinhamos o direito de sermos tratados como gente. Neste ano eleitoral, pense, reflita, aja com consciência! Chega de sofrença.

Este livro que foi lançado, reúne as cartas que Lula recebeu durante a prisão ilegal que lhe foi imposta injustamente. São milhares de vozes de pessoas que dão testemunho do que efz este brasileiro que soube trabalhar para topdas as pessoas, incluindo.

É importante ler, saber, se informar em fontes confiáveis.