Estar acá en este espacio de los afectos, después de un año en el que hemos tenido que acostumbrarnos a vivir más en casa, adentro de nosotrxs mismxs y en el mundo más cercano, descubriendo que todos los contactos son presenciales si es que estamos presentes.

Reuniones familiares on line, clases on line, reuniones de Terapia Comunitaria Integrativa on line. Esperar que este año nuevo ya empezado nos encuentre dispuestxs a seguir construyendo día a día, minuto a minuto, un mundo mejor.

Más amoroso, más justo, más bello. La vida sigue siendo ese transcurrir incesante hacia algo de uma bondad infinita que nos envuelve y nos espera al final del camino. No olvidar el arte, la contemplación, la oración, la solidaridad, como medios que nos integram en lo eterno.