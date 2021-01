Hoje está sendo um grande dia para mim. Hoje reencontrei meu grande sonho, ou, melhor dizendo, hoje me re-encontrei no meu grande sonho.

Um grande sonho é o que nos dá vida. É o que nos alimenta, é o que faz leve o peso do existir. Um grande sonho é sempre um sonho coletivo, são sonhos multiplicados.

Creio que tenhamos sempre muitos sonhos, uns maiores outros menores, mas todos são sonhos positivos, sonhos construtivos, sonhos de amor, de paz, de justiça, de realização daquilo que de melhor tem o ser humano.

Um grande sonho, esse sonho coletivo que nos dá a vida, que é a própria vida, é o que nos faz respirar, o que nos faz saber que para mais além da nossa morte, outros seres prosseguirão com esta mesma caminhada, aprimorada.

Da mesma forma como o nosso caminhar construtivo de hoje, é a continuação de esforços positivos de gente de bem que nos alentou a seguir esta direção na nossa vida.

Um grande sonho é o que te faz estar no lugar certo do modo certo, fazendo o que é certo, o que é necessário. Hoje me encontrei no meu grande sonho, um sonho coletivo, multiplicado, sempre renascido.

Sonhos que tive quando jovem, sonhos de muitas gerações de jovens pelo mundo afora. De um mundo sem violência, sem fome, sem dominação.

Um dia a gente acorda e vê que é esse sonho, somos esse sonho multiplicado, renascido, re-costurado, aperfeiçoado que segue e prossegue como as águas do rio.

Não importa quantos anos você possa ser, habita uma terra sem tempo, eterna, imortal, quando se descobre no seu grande sonho.

Hoje de manhã me vi no meu sonho, no meio de pessoas que trabalham por coisas como as que me movimentam: educação, saúde, trabalho.

Causas eternas da humanidade, sonhos multiplicados. Creio ter dito o que queria dizer, e sinto alegria de poder partilhar estes sentimentos com quem possa estar desse lado da folha, lendo estas palavras.

Os sonhos não morrem, renascem, sempre, se são sonhos bons, se são sonhos construtivos.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/