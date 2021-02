Agradeciendo

Venir a este lugar tiene un profundo significado para mí. Aquí empecé a tener noción clara y precisa de lo que el escribir significa para mí. Los comentarios de algunas personas me fueron dando este sentimiento.

Me voy rehaciendo, me reconozco, me veo. Salgo de nociones equivocadas a mi respecto. Veo de otra manera mi vida y mi historia. Por eso agradezco a esas personas que me han hecho llegar su aprecio por mis escritos.

Se han creado vínculos. Se fortalece una sensación de pertenecimiento. Se disuelven las barreras de la distancia y de tantas separaciones que frecuentemente nos oponen.

No es que crea que haya que cultivar un tipo de aceptación amplia e irrestricta de cualquier tipo de comportamiento o actitud.

Al contrario, tengo certeza total de que solamente una persistencia inclaudicable con relación a mis valores esenciales, es lo que me permitió llegar hasta aquí.

Veo con la mirada de mi mente el camino completo que recorrí hasta aquí. Fue una lucha tenaz. Talvez el mayor combate haya sindo para preservar mi propia identidad. No fue fácil. Sigue siendo un esfuerzo continuo.

Las presiones hacia adaptaciones disolventes del propio ser son poderosas. En este momento, sin embargo, las cosas en algún sentido están favorecidas.

Las respuestas que vienen de mi ser interno son cada vez más concretas y completas. Puedo dar testimonio de aquello de que quien busca encuentra.

Son colores que condensan sentimiento, actitud, comprensión, imagen, sensación. Es el resúmen. Esto lo agradezco con toda la fuerza de mi alma. Puedo expresarlo ahora en los colores que ilustran este texto.

Celeste y verde. El cielo y el mar. El cielo y las plantas que me rodean. El significado interno de esta imagen es la paz. La tranquilidad. El amor. La confianza.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/