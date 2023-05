Abdala Farah sobre o governo Lula

O PT venceu a eleição presidencial, não a eleição para o Congresso. Elegemos Lula com uma margem de votos apertada contra aquele que usou todas as possibilidade$ (legais e ilegais) para vencer o pleito.

Precisamos entender que não se muda um cenário de 6 anos de governos neoliberais/extrema-direita com um presidente. Não formamos, infelizmente, maioria no Congresso. Lula tem buscado costurar essa colisão, ainda que de forma não tão agradável para muitos, desde o início.

Por isso a escolha de membros do União Brasil e afins para ministérios/cargos importantes. Por isso, o apoio nas escolhas para as presidências das duas casas (Câmara, com Lira e, Senado, com Pacheco). Lula sempre soube que precisaria de mais apoio, de mais base para governar.

Não se derrota o fascismo com purismo ideológico ou projeto imediatista. A História nos mostra que URSS e EUA lutaram do mesmo lado para derrubar Hitler e Mussolini (ainda que os EUA tenham defendido a permanência de Franco e Salazar). Nem tudo é para ontem!

Porém, muitas coisas são urgentes e imediatas, como o combate à fome, ao desemprego, ao altíssimo custo de vida, retorno do auxílio social real, etc. Nesse ponto @LulaOficial nunca perdeu o foco em suas prioridades: socorrer os mais vulneráveis! Sempre! Desde o primeiro dia!

Estamos conseguindo recuperar programas, indicadores e resultados importantes como a redução da gasolina (e seus impactos), a queda no preço do botijão de gás, a volta do bolsa-família, o Programa Mais Médicos para os confins do país e tantos outros em apenas meses!

Além disso, Lula tem recuperado de forma brilhante e incansável a imagem e protagonismo do Brasil no exterior. Sim, isso é fundamental não apenas para consolidação e respeito do seu Governo, como também para obtenção de parcerias e investimentos bilionários no país.

As inúmeras viagens recentes são parte da estratégia da nossa política externa, de resgate da confiança e resposta dos demais países, potências ou periféricos. Com isso, vamos reconstruindo (em apenas alguns meses!!!) um papel de país forte e com protagonismo local e mundial!

Penso que acumulamos tanta ansiedade pela derrota do Golpismo com Temer e dos anos de fascismo com o Genocida que acabamos por cair na tentação de desejar resultados imediatos e puristas. Eu também caí! Respire fundo e reflita sobre tudo isso aqui. Contudo,

Não devemos deixar de cobrar, de exigir, de acompanhar e brigar para que as mudanças estejam sempre de acordo com os nossos projetos de país. Sempre fomos assim! A esquerda tem a criticidade e a luta como uma das suas marcas importantes! É sua essência! O dia de ontem…

Foi terrível em relação às aprovações no Congresso. A cobrança, contudo, deve recair sobre o Congresso, sobre aqueles que estão votando e abrindo porteiras para a boiada. Cabe, por exemplo, uma crítica forte ao perfil do @PTnoSenado que comemorou um dos resultados…

Que as votações fiquem claramente na conta daqueles que defendem o neoliberalismo e rentismo, que querem amassar ainda mais o trabalhador e pobre desse país… Nunca na fatura dos membros dos partidos de esquerda ou ditos progressistas. É isso que tem causado tanta revolta.

O Arcabouço Fiscal não é, de longe, aquilo que desejamos, mas tenho certeza que poderemos em algum momento mais avançado rever decisões ali estabelecidas. Hoje temos muitas forças nocivas atuando para desestabilizar e ameaçar o governo Lula. É preciso governar com cautela.

A extrema-direita bolsonarista segue vivíssima, com suas redes de telegram e afins ativadas; com seus apoios em lideranças neopentecostais mantidos; com muito dinheiro financiado pelas bancadas do Boi, da Bala e da Bíblia… E assim retornamos ao início desse tuíte, ou seja…

Vencemos a eleição para Presidente. Perdemos, em grande parte, a eleição para o Congresso. Eis o desafio: governar com uma base ainda não alinhada. E, nesse sentido, confio absolutamente no Lula. Ele é o cara nesse quesito! Nosso cuidado deverá ser…

Para não cair na armadilha golpista de 2013, com os 20 centavos, não vai ter Copa, Revoltados Online e afins. Tem muita gente boa de luta já apedrejando o Governo Lula. Não caia no Golpismo novamente! Pondere! Reflita! Caso contrário, até o Sérgio Moro acabará eleito em 2026.

O autor é professor de História e médico rural.

Fonte: Twitter