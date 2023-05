Las cosas suceden en algún momento. El insomnio es una oportunidad para poner en claro algunas cosas. Cosas, cosas y cosas. No se vayan, no sea cosa que se pierdan lo que viene. Es lo siguiente.

Practico una acción integrada, como manera de sentirme bien. Esto me quedó claro anoche, haciendo el árbol de la vida, como parte de una acción formativa en Terapia Comunitaria Integrativa.

Me di cuenta de que estoy bien mejor de lo que creía. Colores, sentimientos, comprensión. Un dibujo y una conversación en grupo. Obviamente que el proceso viene de más tiempo.

En resúmen, vi que me he centrado y sigo centrándome en lo que anda bien. Integración. Integridad. Una vida focalizada en la acción que combina todas las dimensiones de la persona, desde lo emocional hasta lo político, pasando por la creatividad, los afectos, la esperanza, la confianza, etc.

El color amarillo sintetiza para mí lo bueno. Lo que vale la pena. Lo que me hace sentirme bien. Esto lo puse en práctica para vencer el desánimo y el cansancio. Fui a ver unos amigos que viven en una granja en la región rural de la periferia de João Pessoa.

Viejas amistades. Más de 30 años. Volví renovado. Me di cuenta de que lo que por ahí me aflige y me pone triste, no está en mis manos cambiar. Cambio de actitud, entonces.

Me explico: no puedo cambiar el hecho de que familiares no me contacten ni visiten. Puedo cambiar, sí, el efecto de esto sobre mi ánimo, y lo cambio ya nomás. Me programo para visitarles en tal o cual fecha.

Salgo del síndrome del abandono. Me nutro de los afectos que sí están presentes en mi vida. La familia próxima, que sí se importa conmigo. Los amigos y amigas que me llaman para salir a pasear, encontrarnos, etc.

Es algo bastante simple. Agrego el escribir y publicar, que es una acción integrada e integradora por excelencia. Aquí hago la vida que quiero, a mi modo. Focalizo en lo que está bien y funciona. Los vecinos y vecinas solícitos. Las actitudes solidarias en la calle y en el comercio. El crecer juntos y juntas, con gente por todas partes, que también está focalizada en lo que va bien.

La vida pasa rapidito. Puede ser placentera, si le pongo ganas. Agrego finalmente, pero no menos importante, que participé de una reunión con la gestión municipal y nacional de salud. Y dije que para mí lo importante es trabajar en la integración, en la desalienación de la persona.

En la plenitud de sentido que hace que valga la pena. La conversación andaba en tecnicismos y tecnificaciones, que me obligaron a dar un toque humano. Me sentí bien. No pierdo de vista mi trayectoria.

Me hice en acciones educacionales integradoras, y sigo en lo mismo. Comparto estos sentimientos porque tengo certeza de que la claridad y la decisión tienen mucho que ver con el estar bien. El bien estar.

(26-05-2023)