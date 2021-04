Volta da fome no Brasil é tema de evento com participação do programa de alimentos da ONU

A insegurança alimentar tem se agravado no Brasil na última década. Para o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (WFP) no Brasil, Daniel Balaban, “a fome acontece por causa das desigualdades sociais, por causa da concentração de renda”. O especialista da ONU defendeu a importância das políticas públicas para que o combate à fome aconteça de forma estruturada em um evento on-line promovido pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), na quinta-feira (15).

O evento foi transmitido ao vivo por YouTube e teve como tema o aumento da fome no Brasil, os seus impactos no campo e na cidade, e o papel do nutricionista como agente de transformação.

“Se queremos um dia acabar com a fome no mundo, teremos que trabalhar a concentração de renda. Precisamos ir na raiz do problema, precisamos discutir políticas públicas”, disse Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome do WFP no Brasil

Balaban também falou do importante papel dos nutricionistas nesse processo: “O nutricionista vive essa realidade todos os dias e a política pública está completamente inserida nas atividades desses profissionais”. Como exemplo, ele citou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que atende mais de 40 milhões de crianças no Brasil e é considerado um exemplo que inspirou políticas públicas em vários países no mundo.

O evento foi moderado pela nutricionista e vice-presidente do CFN, Nancy Aguiar, e também teve a participação da nutricionista e professora Sandra Chaves, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da nutricionista Regina Oliveira, do Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

Em sua fala, Sandra Chaves falou de diferentes pesquisas sobre segurança alimentar no Brasil e apresentou dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da COVID-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar.

“É fundamental termos em mente que a pandemia é um fator importante, mas não é o único para essa situação de insegurança alimentar no país”, disse Chaves, ao mostrar que o número de famílias em insegurança alimentar vem aumentando desde 2015.

Já Regina Oliveira falou do trabalho de campo desenvolvido em municípios do Rio de Janeiro, especialmente na zona rural. Ela também falou do papel do nutricionista na promoção da segurança alimentar e na garantia do direito humano à alimentação. “A missão do nutricionista é garantir o direito humano à alimentação para todos, uma alimentação adequada e saudável, a partir das nossas praticas profissionais”, explicou.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(16-04-2021)