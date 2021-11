Vengo a mi lugar

Esta frase es tan repetida que podría buscar otra

Pero la dejo así nomás como está

Lo importante es estar en mi lugar

Todo lo demás es secundario.

Aquí no estoy solo

Estoy conmigo

Toda mi historia

Mis seres queridos

Mis sueños cumplidos y fallidos

Los malabarismos para seguir de pie

En medio de los vendavales

Saber que puedo desacelerar

Mantener esperanzas para el día, el día siguiente y el otro día

Y todos los días por venir

Saber que nada me obliga a ladrar

Aunque muchas veces lo hago y me engancho en revanchas

Hay más lugar en mí y en el mundo

Más lugar en mí mismo y alrededor

Lo he venido haciendo

Es imprescindible

Hay menos lugar en mí para el odio

La rabia

La bronca

El rechazo

Pero todo esto también tiene su lugar

No para alimentarme de ello

Pero sí para mantener una distancia defensiva de lo que no quiero.

Mi historia está todita reunida en cada letra

En cada paso

En cada descompaso.

Abrazo lo que amo y me abrazo

Centrado en este mi oficio de escritor

Alguien que baja la vida a la hoja

Tanto escribir es haber llenado ya el lago donde nado

Y nado al lado de quienes todavía no han despertado

O sí, no sé

Ya no me preocupa tanto saber o no saber

Sino saber lo esencial

Y seguir siendo yo nomás

Es eso.

Escritor. Sociólogo. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/