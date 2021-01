Vamos sonhar juntos. – O caminho para um futuro melhor

Durante a crise da Covid-19, o líder da Igreja Católica, com seus mais de um bilhão de fiéis, percebeu a crueldade e a desigualdade de nosso mundo de forma mais vívida do que nunca. Mas viu também a resiliência, a generosidade e a criatividade de tantas pessoas: uma constatação de que podemos resgatar nossa sociedade, nossa economia e nosso planeta de inúmeras formas.

Vamos sonhar juntos traz uma análise do que esta crise pode nos ensinar sobre a maneira como lidamos com turbulências de qualquer tipo em nossas vidas e no mundo. Segundo ele, esta pandemia nos oferece uma escolha — e cometeremos um grande erro se tentarmos voltar para um estado anterior a ela. Se tivermos coragem de mudar, no entanto, sairemos dessa situação melhores do que antes.

Em seu livro, Papa Francisco nos lembra que o primeiro dever dos cristãos é servir aos outros, assim como fez Jesus. Com referências não apenas de fontes religiosas, mas das descobertas mais recentes de cientistas, economistas, ativistas e outros pensadores renomados, nos apresenta um projeto inspirador e tangível para construirmos um mundo melhor para toda a humanidade, colocando os pobres, as comunidades marginalizadas e o planeta em primeiro lugar.

Com diversas observações sábias e surpreendentes sobre o valor de ideias que fogem do comum, Vamos sonhar juntos é uma epifania, um chamado à luta e uma leitura prazerosa. É o Papa Francisco em sua versão mais pessoal, profunda e ardorosa. Com este livro e o coração aberto, poderemos mudar o mundo.