CEBI MS realizará live sobre intolerância religiosa nesta quinta (21)

O dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Neste ano, os movimentos sociais e religiosos progressistas se juntaram para dar voz às anciãs Nhandesys Guarani e Kaiowa que vêm sofrendo desde 2019, ataques e violências pelo simples fato de praticarem sua espiritualidade ancestral.

Nas primeiras semanas de janeiro de 2021 foram registrados no Mato Grosso do Sul 11 casos de perseguição, criminalização, espancamento e tortura de mulheres idosas. É neste contexto que o CEBI Mato Grosso Sul convida a todas e todos a participarem deste evento de denúncia, que acontecerá no 21 de janeiro (quinta-feira) às 19h30 (horário de MS) e 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo facebook do @CRJPMS ! onde um coro de vozes se unirá em solidariedade as Nhandesys e pela defesa da diversidade religiosa.

Fonte: CEBI – MS