La ventaja de ser uno solo y el mismo

Mientras alrededor las máscaras caen o se pegan a la piel

Es la contundencia de la unidad

No me creo ni me siento más que nadie

Tengo orgullo de mí mismo

Por la simple razón de que conseguí juntarme

Por supuesto que esto no lo conseguí solo

Le puse ganas porque ya no podía más ser otro

No soportaba más ser invadido todo el tiempo

Pegado a lo ajeno metido adentro

Saqué y saco la basura afuera todos los días

Autoritarismo lejos de aquí

Andá a gritarle a otro

A mí no

Aquí respeto

Comprensión es para permanecer en mi eje

Y esto me permite jugar

Ir y venir cada vez más pleno y feliz.