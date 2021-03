Una persona es bastante

A lo largo de la vida y en este momento

he visto y veo

que una persona es bastante.

Puedo amar una persona

y este amor ser todo lo que tengo

Una persona me sonríe

otra extiende la mano para ayudarme.

No voy a tejer consideraciones

sólo quería decir lo que dije y está dicho.

Una persona es bastante

Me preguntaba si estoy haciendo algo por la inclusión y la justicia social

Si yo me incluyo y transformo las heridas en flores

Hice una revolución

Si puedo ver como veo

El cielo en medio del gris

Hice una revolución

Si cada minuto tiene un valor incalculable

Hice lo que debía hacer

No me exijo más

Mantuve el rumbo

Esto es bastante

Si desbordo y el borde

es el lago que me contiene

Ya llegué adonde debería estar

No me exijo más.

Sé que las multitudes

Sé que la educación, la salud

Todo es tan poco y debería ser para todas y todos

Trato de mantener el rumbo

Esto es bastante

No me exijo más.

Me doblé, me rompí, me perdí

Me encontré y volví

Esto es bastante

Aprendo a amar

Una persona es bastante

Ando con mi mundo de amor

por un mundo de amor

Esto es bastante.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/