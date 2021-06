Tratar de ver algunos de los momentos felices del día

La belleza del agua sobre el piso de baldosas

El picaflor entre las flores

La película que vimos esta tarde

Los mensajes de gente querida que vive lejos

La fe que me mueve

La poesía que me anida y adonde voy y pertenezco

Los dolores que me dicen que no me debo preocupar

La confianza que aprendo a cultivar

La certeza de que ella es mi compañera

La tranquilidad de llevarla dentro mío

Y saber que ese cielo y esa paz son reales

Más reales que cualquier otra cosa

Tengo lo que quise y agradezco

Amor y comunidad

Es todo de que preciso

Muchos de estos momentos de felicidad nacen de la visión

La mirada poética, que une y reúne, incansablemente

Otros nacen de la conciencia

Que es otro nombre de la unidad

Unidad de lo diverso

Y estos versos con verso

Son el reverso de esa manía de creer que todo debería ser diferente

Yo he cambiado tanto que ya me parezco cada vez más conmigo mismo

Cambio y permanezco

Nazco y renazco como cada día vuelve a necer todas las mañanas.

