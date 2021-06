Claudio Maierovitch participa da CPI da Covid-19

Em sessão realizada na última sexta, 11 de junho, o abrasquiano Claudio Maierovitch participou da Comissão de Inquérito Parlamentar que investiga a condução das autoridades na pandemia de Covdi-19.

Juntamente com a microbiologista Natalia Pasternak, Maierovitch respondeu todas as perguntas dos senadores na sessão, sempre reforçando as evidências e as práticas sanitaristas. “Ao abrir lugar para a saúde coletiva e a ciência, a CPI alimenta a esperança de que ainda possamos evitar uma catástrofe ainda mais triste”, diz Maierovitch em exclusividade à Abrasco. Clique e leia a matéria da Agência Senado e abaixo o registro completo da sessão:

Fonte: ABRASCO

(14-06-2021)