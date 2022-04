Soy la rueda vinculante, soy la TCI

Por Franchesca Victoriano D*

Todos hemos tocado fondo en algún momento de nuestras vidas,

Hemos llorado sin pensar que hay un mañana,

Hemos visto como la luna se retira de nuestro cielo y nos deja solos con la oscuridad

¡Y no, no está mal!

la luna también necesita retirarse, darse un espacio y dejar de brillar.

Y así andamos por la vida en el fondo, muy en el fondo

Con el corazón roto, con el alma echa trizas, con mil preguntas sin respuestas

Y el universo en silencio, sin decir nada, ni una sola palabra

Y mientras más él calla, más él alma se entristece.

Y así andamos por la vida, transmitiendo nuestro dolor de generación a generación

Sin poder sanar, sin poder llorar, no está permitido en la sociedad de hierro.

Pero, pienso y analizo

¿Acaso tú no eres otro yo? ¿Y tienes dolor angustia y desesperación?

Y me puedes acompañar en mi dolor, sin juzgarme ni criticarme

Solo, junto a mí, balanceándote conmigo para que yo no me caiga.

Y ahora andamos por la vida sanando

Llorando la pena, viviendo la tristeza, amando cada herida

Porque no estoy sola con mi carga, con él peso;

Tú estas aquí apoyándome, brindándome tus perlas, tus brazos, tus miedos.

Y ahora andamos por la vida más humanos, sin etiquetas

Disfrutando el camino, porque es la meta también

Andamos por la vida, apoyándonos, siguiendo adelante.

Tú dolor mi dolor

Tus miedos, mis miedos

Tú eres yo

Yo soy tú

Juntos sanado heridas

Y si, tú también eres parte de mi historia,

Como dice el pensamiento sistémico

Ahora canta conmigo…

Me balaceo, pero no me caigo

Me balaceo, pero no me caigo, pero no me caigo

*Terapeuta en formación del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Urania Montás. República Dominicana. Correo: 201830501@issu.edu.do