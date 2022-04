4ª Edição do evento Em Sintonia com o Coração*

O Ambulatório de Saúde Integrativa da Universidade Estadual de Ponta Grossa promoverá o evento “Saude espiritual e a Terapia Comunitária Integrativa na promoção do bem estar no dia 27/04, às 19 horas, com participação mais que especial de *Prof. Dr. Adaberto Barreto – Criador da terapia comunitária integrativa* e *Profa. Dra. Milene Zanoni da Silva – Presidente da Abratecom

*Evento on-line, gratuito e com certificação

Link de inscrição para a 4ª Edição do evento Em Sintonia com o Coração:

Participe deste momento de autocuidado!