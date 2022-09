Siempre me llamó la atención, desde temprano en la vida, el excesivo espacio dado a lo que no sirve, a lo que anda mal, a lo que no es como debería ser. No es que crea que debamos aceptar todo o estar de acuerdo inclusive con lo que nos hace mal. Para nada.

Tenemos que defendernos, sí, como no, de lo dañino. Esto es imprescindible. Pero de ahí a pasarnos la vida prestando atención a lo malo, a lo inútil, a lo que no sierve para nada, hay mucha distancia. La escena política, así como la prensa y las redes sociales, son un ejemplo gritante de esto. ¿Y ya no voy yo yendo por el mismo camino?

Lo que estoy tratando de decir, a ver si lo digo de una vez por todas, es que en algún momento, o en todos los momentos, tenemos que poner el foco en lo positivo, lo que queremos, los sueños que nos mueven, aquello que le da sentido, sabor y placer, alegría y felicidad a nuestra vida.

Para mí el arte, el buen humor, la fe, la oración, el mero andar por el mundo como quien está disfrutando de estar vivo, de pronto me llenan de bien estar, bien sentir. El poner las energías en una dirección constructiva, una meta a alcanzar, algo a conquistar, me resulta inmensamente sanador.

El hacer juntos, juntas, movernos en comunidad hacia metas superadoras, una vida más plena, se parece mucho con el paraíso. Mirando ahora desde la perpectiva del camino recorrido, me viene una sensación como de paz, tranquilidad. El crepúsculo tiene mucho de eso. Una luz que precede a la noche.

¡Que esa luz nos ilumine y nos guíe sin cesar!