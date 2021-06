Repúdio à Violência em Recife – Nota da Frente Pela Vida

No último dia 29 de maio de 2021, a população brasileira considerando a extrema letalidade do governo atual, com sua política negacionista frente à pandemia, e com seu descaso em providenciar vacinas que poderiam proteger o povo brasileiro, decidiu manifestar sua contrariedade, propondo a retirada do presidente da república. Os atos aconteceram em 213 Cidades no Brasil e em 14 cidades no exterior, e reuniram mais de 420 mil pessoas, que em uníssono reivindicaram “nenhum direito a menos, vacinas no braço, comida no prato”. As manifestações ocorreram observando todas as medidas sanitárias protetivas recomendadas.

Apesar de pacífico, o Ato em Recife se destacou pela repressão violenta aos manifestantes. Em uma atitude covarde e cruel, as papel policiais investiram contra as pessoas, criando pânico e deixando feridos sepulturas entre a população.

A Frente pela Vida manifesta total repúdio aos atos de violência contra a população e os movimentos sociais. Ao mesmo tempo exige uma rigorosa investigação dos fatos, com responsabilização dos culpados e reparação às vítimas da violência. Reivindica, ainda, que efetivas efetivas sejam adotadas pelo governo estadual de Pernambuco, responsável pela proteção se segurança, para que tais atos nunca mais ocorram.

31 de maio de 2021

Frente pela Vida

Fonte: ABRASCO