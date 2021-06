Nova data de mobilização nacional pelo “Fora, Bolsonaro” será 19 de junho

Por Cristiane Sampaio

As diferentes opções do campo progressista que estiveram envolvidos no ato nacional contra o governo Bolsonaro no último sábado (29) já têm um foco novo no calendário de lutas populares. O segmento divulgou, nesta quarta (2), que irá novamente às ruas em todo o país no próximo dia 19.

A ideia é protestar pelo impeachment do presidente da República, engrossando o coro que hoje paira sobre a Câmara dos Deputados, responsável pelo andamento inicial desse tipo de proposta.

As manifestações, mais uma vez, partem de uma ampla articulação e devem originar organizações nacionais, incluindo partidos políticos, centrais sindicais, movimentos populares, entidades estudantis, além de outros coletivos e mobilizadores que atuam na luta social em diferentes frentes.

O calendário com o horário do protesto em cada local do país deve ser divulgado em breve.

Edição: Leandro Melito

Fonte: Brasil de Fato