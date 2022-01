Reconstruir a vida e a sociedade com saúde para todas as pessoas

“O Brasil experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensificada pela pandemia, que nos desafia, expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados”. (CNBB, Mensagem da 58ª. Assembleia Geral da CNBB ao povo brasileiro. Brasília, 16 de abril 2021, p. 1).

Sobressaem nesta crise global, três aspectos, que serão tratados pelo Curso de Verão, em sequência, nos próximos anos:

frente à pandemia e à morte, SAÚDE (2022);

frente ao obscurantismo e ao negacionismo, EDUCAÇÃO (2023);

frente à fome e ao desemprego, TRABALHO (2024).

O propósito é de se construir NOVA SOCIEDADE, com saúde, educação e trabalho para TODAS AS PESSOAS, dentro de um PROJETO ambientalmente SUSTENTÁVEL, economicamente JUSTO e socialmente IGUALITÁRIO, acolhedor da rica diversidade étnica, cultural, linguística e religiosa de nosso país, no respeito às diferenças todas e no socorro imediato aos mais vulneráveis. Queremos aprender de nossos povos originários. Eles trazem

do seu passado e de sua resistência milenar um modo diferente de se organizar e de conviver harmonicamente entre si e com a natureza. Temos muito o que aprender com eles e com a sabedoria popular.

Num primeiro momento, o curso oferecerá elementos de análise da realidade e os fundamentos que justificam escolhas entre distintos projetos de sociedade. Num segundo momento, teremos a bíblia e os conhecimentos das tradições de religiões não cristãs, como luzes para uma leitura da realidade e para discernir compromissos frente às mudanças necessárias, para que todas as pessoas vivam dignamente. Outro importante momento do curso é a troca de experiências concretas de pessoas, grupos, comunidades e igrejas, sobre as formas de sobrevivência em relação à saúde neste tempo de pandemia.