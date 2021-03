PT se solidariza com povo e governo da Bahia

O Partido dos Trabalhadores manifesta sua solidariedade ao povo da Bahia e ao governador Rui Costa , diante do episódio ocorrido ontem em Salvador, no Farol da Barra, uma grave ameaça à população que foi contida pela ação das forças de segurança pública.

Ao mesmo tempo, denunciamos a criminosa manipulação política do triste episódio por parte do círculo bolsonarista, a começar pela irresponsável atitude da presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que, ao incentivar publicamente um motim de policiais, perdeu todas as condições de se manter no cargo. A referida deputada já responde processo junto ao STF por disseminação de fake news.

As bravatas da deputada Bia Kicis somam-se às ameaças recebidas pelo governador Rui Costa nas últimas horas e à divulgação sistemática de mentiras pelas redes sociais, na Bahia e em todo o país, todas no sentido de promover o ódio e a insubordinação das forças de segurança.

O PT entende que a segurança pública é um direito fundamental da população. A insubordinação e a partidarização destas forças, constituídas conforme a lei para proteger e servir só interessa aos inimigos da democracia e do povo brasileiro.

Juntamente com nosso repúdio à manipulação política de um trágico episódio, alertamos a sociedade brasileira para as manobras ostensivas e veladas de Bolsonaro e seus asseclas.

O dever dos governantes, neste momento gravíssimo em que mais de 300 mil brasileiros e brasileiras já perderam a vida para a pandemia de coronavírus, é ouvir a razão, a ciência e a voz da sociedade brasileira, que exige respeito a vida e a democracia, vacina já, auxílio emergencial de R$ 600 e a defesa do emprego.

Brasília, 29 de março de 2021.

Partido dos Trabalhadores

Fonte: PT