23 años atrás decidí que volvería a ser el que yo era antes de la dictadura.

No queria más estar invadido por el fantasma de lo que fue aquello. Muertos, desaparecidos, tortura, secuestros. Lo conseguí en parte. Volví a reír. Me río más, como lo hacía antes. Me río por reír nomás. Esto era muy mío y lo he recuperado. Era mi marca registrada.

Cuento esto porque es algo que vengo consolidando y construyendo a través de un trabajo persistente. Volver a confiar, a tener esperanza. No es fácil, ya que por todas partes llegan noticias de lo que me recuerda aquello.

No me queda más remedio que insistir. El tiempo que tengo es más mío. Escribo y publico. Todos los días enfrento la tarea de abrirme paso a través de una especie de niebla oscura. No es el recuerdo de lo sucedido, sino de lo que quedó como amenaza.

Brasil volvió a la democracia, apartó al nazifascismo, al menos el instalado en el poder, y esto favorece. Otra vez hay un horizonte de esperanza. Esta revista tiene la misma edad que mi propósito. Por eso insisto. Aunque seamos pocos, persiste el clima de que es la educación lo que libera.

Enseñar a ser. Aprender a ser, siendo. Sin recetas ni programas. A fuerza de pura porfía nomás. Comunidad, arte, literatura, poesía, cultura, música. Y dale nomás. Por ahí vamos. Quien quiera sumarse hay un lugarcito.

Algo que no quiero guardarme es lo siguiente. Otra marca registrada mía es la de tener una sola cara. Es lo que estás viendo. Sigo trabajando a la luz del día. En realidad es el sol el que me llama, y yo atiendo.

Así voy por el mundo, y ya me voy yendo. ¡Buen día!

Una más y ya me voy en serio. La muerte no es el horizonte. Esto es lo que no podía dejar de decirles. La enfrenté ayer y la sigo enfrentando ahora. Ahora es la muerte en cuentagotas. Muera de a poquito.

Esta revista es un poco un antídoto. Insistí un poco más. Vos podés. No estás solo ni sola. Hay alguien en que te podés apoyar.