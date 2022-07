Programa de governo de Lula e Alckmin recebe mais de 8,5 mil propostas

Sugestões abrangem de ideias individuais a bandeiras históricas dos movimentos sociais. É o maior processo participativo de construção coletiva de um programa de governo da história, aponta Mercadante

Por um Brasil melhor, a Plataforma Participativa do Plano de Governo da pré-campanha da candidatura Lula-Alckmin, com o movimento Vamos Juntos pelo Brasil, recebeu mais de 8.500 propostas para transformar e reconstruir o país.

Mais de 40 mil pessoas visitaram o site da plataforma, com mais 150 mil visualizações das propostas e oito mil downloads das diretrizes para o debate ao programa de governo.

O presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), Aloizio Mercadante, destaca que esse é o maior processo participativo de construção coletiva de um programa de governo da história do país. “São mais de 850 propostas por dia, que discutem os principais problemas do país. A criatividade e a sensibilidade do povo brasileiro se mobilizam para a reconstrução do Brasil.”

A deputada federal, Secretária Nacional de Formação Política do PT e representante do PT na Comissão de Programa de Governo dos Partidos do Movimento Juntos pelo Brasil, Maria do Rosário, ressalta que é importante ouvir cada brasileiro e brasileira na construção de um novo Brasil.

“Ouvir cada brasileiro e cada brasileira, suas propostas, suas ideias e seus sonhos é fundamental para reconstruir e transformar o Brasil. Por isso nossa Plataforma é tão importante. Ela é parte de um grande movimento de participação e organização popular liderado pelo presidente Lula para fazer o nosso povo ser feliz de novo”.

Propostas

Os tipos de propostas variam entre ideias individuais e bandeiras históricas dos movimentos do nosso campo. Hoje houve entre os moderadores um sentimento sobre a chegada de propostas sobre educação.

O movimento Vamos Juntos pelo Brasil e a pré-campanha da candidatura Lula-Alckmin querem te ouvir sobre as propostas para reconstruir e transformar o Brasil.

Para que sua proposta seja discutida e avaliada ela deve ser encaminhada pela plataforma digital de participação social Juntos pelo Brasil.

Fonte: PT

(01/07/2022)