Advertência

Tem crescido muito, infelizmente, o número daquelas pessoas que, pela internet, veiculam posições e atitudes de ódio.

Essas pessoas julgam, equivocadamente, que as suas ações ficarão impunes.

Devemos advertir, no entanto, que medidas judiciais serão tomadas toda vez que alguma dessas atitudes venha atingir as postagens desta revista.

O nosso trabalho em defesa dos Direitos Humanos vai prosseguir.

Defendemos o retorno do Brasil ao sistema democrático de direito. O fim do regime de exceção é um pré-requisito sine qua non para que continuemos a pertencer ao conjunto das nações civilizadas.

A reconstrução nacional e social encabeçada pela chapa Lula-Alckmin nas eleições de outubro, abre a possibilidade de restabelecimento da sociabilidade danificada.

Não iremos tolerar sob hipótese alguma, ataques à liberdade de ação e expressão.

Polícia existe para a delinquência.

O nosso terreno é e continuará a ser, o da educação.

Somente posições claras poderão pôr fim ao avanço da decomposição social que se expandiu demasiadamente nestes últimos anos, notadamente a partir do golpe de estado de 2016.

Temos a chance de refazer o que foi destruído, e estamos fazendo a nossa parte.