No tengo mucho tiempo. De esto tengo certeza.

El tiempo que tengo es muy precioso.

No voy a dejar que se pierda en sensaciones o sentimientos que no me pertenecen.

Siento placer en estar aquí. Me alegra estar vivo, y esto es algo concreto.

Disfruto de mi respiración

Mi historia de vida y mis afectos me alimentan.

No podría estar triste ni desanimado porque me quieran empujar a esos sentimientos.

Siempre hubo y sigue habiendo la industria de la negatividad.

Lo que anda mal. Lo que no es como debería. Lo que falta.

¿Y lo que hay no es nada?

¿Preferirían estar muertos o muertas?

¡Yo no!

Sociólogo e escritor. Terapeuta Comunitário. Professor aposentado da UFPB. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis on line gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/