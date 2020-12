¿Por qué hablar en primera persona?

En las rondas de TCI se dice “yo”. No hablamos de otras personas ni usamos un “nosotros” abtracto ni genérico. ¿Por qué es importante y sanador hablar en primera persona? La identidad personal es lo único que tenemos. Somos personas determinadas, con una historia propia. Asumir el propio lugar es la posibilidad de vivir la propia vida.

Esto que puede parecer sin importancia, dado que desde esferas como la religión y la ciencia se imponen modos impersonales de expresión, es, sin embargo, el punto de partida de un reencuentro revolucionario. Volver a sí, volver en sí, es salir de lo indefinido e impreciso y retornar a lo que es auténtico.

La conciencia es siempre personal. Es conciencia de quien soy, qué siento, qué quiero, de donde vengo, qué hay a mi alrededor, qué acepto y qué no acepto de ninguna manera. Sin embargo, muchas veces perdemos la noción de quien somos. Algo extraño ocupa nuestro lugar interior.

Los demás pasan a ser más importantes que nosotros mismos(as). Paso a vivir para los demás, no para mí mismo ni desde mí mismo. Trato de agradar para ser aceptado. Me desfiguro, me distorsiono, me falseo, creyendo que así tendré un lugar entre las demás personas. Esto es impuesto desde la cultura dominante, colonizadora y manipuladora.

Me identifico entonces con frases que escucho, sin saber exactamente qué quieren decir. Pienso cosas que no sé de donde vienen, o sé muy bien. Cedo mi percepción, mi sentimiento, mi voluntad, mi decisión, mis deseos, a un papel social impuesto. Paso a creer lo que me viene de arriba y de afuera.

El movimento inverso es lo que libera. Cuando hablamos de nosotros mismos(as) ocupamos nuestro lugar. Estas reflexiones se originan de algo que escuché hoy en un encuentro virtual de TCI en el que hicimos un balance de lo aprendido en este año de pandemia. El escuchar me trajo más hacia mí mismo. Menos papel social, más yo.

Doutor em Sociologia. Escritor. Terapeuta comunitário. Membro do MISC-PB Movimento Integrado de Saúde Comunitária da Paraíba. Vários dos meus livros estão disponíveis online gratuitamente: https://consciencia.net/mis-libros-on-line-meus-livros/