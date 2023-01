Pesquisa em redes sociais aponta que 90% reprovam atos terroristas

Levantamento realizado pelo Instituto Quaest aponta que aponta que 90% dos internautas reprovam os atos antidemocráticos e terroristas praticados por bolsonaristas no domingo (8), em Brasília, .

Para o diretor do instituto, Felipe Nunes, o ataque contra as sedes dos Três Poderes da República partiu de uma minoria e pode gerar divisão da base bolsonarista. “(Os atos) Podem isolar Bolsonaro e ampliar a capacidade do governo de conseguir dialogar com mais gente”, destacou Nunes em entrevista ao Metrópoles.

A pesquisa contemplou cerca de 2,2 milhões de publicações feitas nas redes sociais entre 14h e 18h de domingo.

“A maioria da população brasileira que se informa e se manifesta por rede social reprova veementemente o que aconteceu. Dos sentimentos que coletamos hoje, 46% é de tristeza, 25% de gente falando que está com medo e 18% de desgosto”, disse Nunes.

