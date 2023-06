Boas notícias. Lembro de um amigo que dizia. Boas notícias. Procurar o que está bom. Vida. Saúde. Afetos. Alegria. Esperança.

Sonhos pessoais e partilhados. Sonhos coletivos que embalam, promovem e aperfeiçoam sonhos pessoais. Ver que a vida segue. Intervalos e seguimento.

Escuto as pessoas à minha volta. Tudo me traz lembranças de mim. Recomponho a minha unidade na atenção plena ao que me rodeia. Assim experimento uma sensação de plenitude e prazer.

Vou ao mercado e compro comida. Escuto as vozes. Vejo o ambiente. Gente trabalhando. Recompondo a sensação de pertencimento. Paz que advém deste ser parte e fazer parte.