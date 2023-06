La consciencia es siempre consciencia de sí

No existe una consciencia genérica, abstracta, la misma para todas las personas, en cualquier tiempo

Por lo tanto, la consciencia es también cambiante

A menos que seamos conscientes, no se puede decir que estemos, a rigor, vivos, presentes.

La consciencia es una pre-condición, un pré-requisito de la vida

Si no conozco ni me conozco, si no estudio ni investigo ni me indago, si no busco ni tengo objetivos o metas, no se puede decir con certeza, que yo sea humano en la plenitud del término

Ser humano es estar atento, atenta. Estar en movimiento. Construír. Construírse.

Por lo tanto, historia, filosofía, arte, son imprescindibles. Escucha atenta de sí y del mundo. Diálogo.