Papeles e historias

Más allá de mis papeles, soy también historias.

Algunas terminadas y otras continuadas. Las historias forman una continuidad que envuelve todo. Por ahí me veo totalmente en el presente, un tiempo nuevo florecido. Otras veces es como si fuera una especie de no sé si exilado o náufrago de otras eras. El caso es que de pronto aparezco de nuevo del lado de acá, donde hay luz. La esperanza, el color amarillo y celeste, la construcción de vínculos y la solidaridad, están reavivados. Repito las mismas cosas pero no del mismo modo. Se forma una melodía que me va diciendo que puedo volver a esperar un nuevo día.