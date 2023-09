Ediciones de la madrugada. Es más fuerte que yo. Vienen las memorias.

Trato de evocar solamente lo positivo. Gente con la que compartí ideales y acciones en otro tiempo. Quedó solamente el recuerdo. No hay afinidades. Seguimos caminos diferentes. En vez de condenarles o condenarme, trato de comprender y reírme. Comprendo que los seres humanos tenemos diversas facetas. Por mi parte cultivo y me mantengo más bien en el arte, que en cualquier otra esfera de acción. Es en este espacio donde disfruto del placer de crear, y donde al mismo tiempo encuentro mi encaje en el mundo real.

La comprensión me hace saber que es exactamente esta mi naturaleza artística, la que me mantuvo y me sigue manteniendo entero. Me río porque veo que es la risa la que me hace seguir sano. No es la risa de la burla o desdén. Es más bien aquella que brota espontaneamente de las situacioes cotidianas. Y aún la que nace de la constatación de lo que es la vida en sí misma. Ya en los tiempos del movimiento estudiantil yo me reía muchísimo.

Hoy lo sigo haciendo, en una circunstancia totalmente diversa. Un mundo aparentemente tan no sé si decir programado, controlado, o qué. Aprendo a coexistir con la diversidad y el cambio. Me siento más integrado al mundo circundante. Probablemente mis fragilidades hoy están más a la vista. Y esto es lo que me hace apoyarme cada vez más en la proximidad de personas confiables. Entonces veo que puedo seguir adelante.