Papa Francisco recebe comitiva do PT no Vaticano

Uma comitiva da Executiva Nacional do PT foi recebida pelo papa Francisco na quarta-feira (10), no Vaticano. O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (CE), os deputados federais Jilmar Tatto (SP) e Washington Quaquá (RJ) e a secretária nacional de Finanças e Planejamento do partido, Gleide Andrade, participaram do encontro, que foi um momento de muita emoção.

“Entreguei uma foto do Parlamento brasileiro, falei da minha missão na liderança do governo, pedi bênçãos para os cearenses e o reconhecimento do Padre Cícero de Juazeiro como santo. Um momento emocionante!”, escreveu José Guimarães em postagem na rede X junto a um vídeo do momento da entrega da foto ao papa.

“Momento de muita emoção e de lembrar daqueles que amamos e queremos bem. Divido essa bênção com todos vocês, que Deus ilumine a vida de cada um”, postou Jilmar Tatto, que também é secretário nacional de Comunicação do PT.

Gleide Andrade também postou fotos em suas redes sociais, mostrando o presente que entregou a Francisco”: o livro ‘Poesias Reunidas’ de Adélia Prado. “Ela é uma devota de São Francisco de Assis, uma das melhores poetisas contemporâneas do Brasil e também uma das mais católicas”, destacou Gleide no momento de conversa com o papa.

Em sua homilia, o papa abordou a questão da fome. “Acompanhamos de perto a mensagem do papa Francisco, que tratou sobre a fome que assola o mundo e como podemos ter mais compaixão com os nossos iguais”, ressaltou Gleide, ao pontuar que o papa tem buscado uma Igreja “mais próxima dos pobres, mais acolhedora com os aflitos e propagadora da paz”.

“Com o coração tomado de fé e emoção, participei da audiência com o Papa, levei a obra de Adélia Prado de presente. Que Sua Santidade tem a vida longa”, postou Gleide em seu perfil no X.

Ela lembrou da gafe do governador mineiro Romeu Zema que, ao ganhar de presente um livro da escritora Adélia Prado, durante entrevista ao podcast Pauta Quente, na Rádio Minas de Divinópolis, perguntou ao jornalista se a escritora era funcionária da emissora.

Visita à embaixada

Na terça-feira, 9, Ludmila Barreto, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, integrou a comitiva que visitou a embaixada brasileira na Praça Navona, em Roma, capital da Itália.

“Fomos muito bem recebidos pelo embaixador Renato Mosca, pela embaixatriz Luciana Duarte e pelo diplomata Durval Carvalho. Conversamos sobre o novo cenário que o presidente Lula trouxe com a volta de seu governo, que recuperou o respeito do Brasil internacionalmente e trouxe novas perspectivas para a economia brasileira”, escreveu Gleide em suas redes, ao comentar que, como boa mineira, não pôde deixar de comparar a beleza da embaixada com as diversas artes sacras de Minas Gerais.

Fonte: PT

(11-01-2024)