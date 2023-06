Papa Francisco e Lula conversam sobre paz e meio ambiente

A busca pela paz e a preservação ambiental foram os temas que mais mereceram a atenção do papa Francisco e do presidente Lula no encontro que tiveram nesta quarta-feira (21), no Vaticano.

A visita do presidente ao sumo pontífice faz parte da agenda que Lula cumpre na Itália e foi um desdobramento da conversa que os dois tiveram por telefone em 31 de maio, quando Lula ressaltou a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia.

Desta vez, no Vaticano, Lula convidou o papa a fazer uma nova visita ao Brasil, para assistir à tradicional festa do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará, no mês de outubro. A primeira viagem internacional do pontífice após assumir o cargo, em 2013, foi para o Rio de Janeiro.

O presidente entregou a Francisco uma gravura da Sagrada Família feita pelo artista pernambucano J. Borges, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, presenteou o líder da Igreja Católica com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.

O papa Francisco, por sua vez, presenteou o casal com uma obra em bronze, produzida no próprio Vaticano, com a mensagem “A paz é uma flor frágil”. “Estamos em tempos de guerra e a paz é muito frágil”, disse ele ao presidente Lula (veja no vídeo abaixo).

Em seu perfil no Twitter, o presidente Lula agradeceu ao papa “pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz”.

Encontro com líderes de Itália e França

Antes de encontrar o Papa Francisco, Lula se reuniu com líderes italianos, incluindo o presidente Sergio Mattarella, o ex-primeiro-ministro Massimo D’Alema e a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein.

A agenda incluiu ainda uma reunião bilateral com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e um encontro com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, um dos políticos estrangeiros a visitar Lula quando ele estava injustamente preso em Curitiba, em julho de 2018.

Nesta quinta-feira (22), Lula viajará para a França, onde tem encontro marcado com o presidente Emmanuel Macron.

