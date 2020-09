OPAS anuncia peças criativas vencedoras que farão parte de campanhas sobre COVID-19

Peças criativas que farão parte das campanhas de saúde pública da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foram selecionadas por um júri no hackathon “Hack the Crisis 2020: Images against COVID-19” – “Hackeie a crise 2020: imagens contra a COVID-19”, em tradução livre ao português.

Especialistas em design gráfico e artistas visuais que organizaram a sessão de dois dias para a criação dos materiais escolheram 10 imagens que ajudarão a alcançar o público com mensagens sobre prevenção da infecção por coronavírus. Artistas de 10 países latino-americanos focaram em três desafios: prevenir a COVID-19; combater a desinformação e os mitos sobre o vírus; e promover a saúde mental durante a pandemia.

Marcos Espinal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da OPAS, deu início ao evento com uma descrição da situação da COVID-19 na América Latina e falou sobre a necessidade de informações claras. “Se não envolvermos a comunidade, a sociedade civil e artistas como vocês, não estaremos fazendo nosso trabalho integralmente. Educar as pessoas sobre a COVID-19 não é apenas dever dos funcionários de saúde pública, é responsabilidade de todos”, disse.

A iniciativa nasceu de uma colaboração entre o IMPAQTO, laboratório de inovação social e rede de coworking; a NEXUS, rede de jovens filantropos; e a fundação PVBLIC. As três instituições compreenderam os desafios da OPAS/OMS na região. “Grande parte da prevenção do contágio da COVID-19 depende dos hábitos e comportamentos dos latino-americanos. Portanto, há uma necessidade clara de campanhas de prevenção que tenham relevância cultural e falem com as pessoas com referência às suas experiências locais”, afirmou Rachel Gerrol, cofundadora e CEO da NEXUS. “Fiquei profundamente inspirada por ver tantos artistas em toda a região se unindo para doar seu tempo e talento a serviço da humanidade e prevenir a propagação perigosa de desinformação em torno da COVID-19. Sua arte e seus esforços salvarão vidas, e não há objetivo mais importante”, acrescentou.

“Vimos o enorme desafio que a OPAS está enfrentando e enxergamos a oportunidade de conectar dois mundos que raramente se comunicam: burocracia internacional e criativos”, disse Michelle Arevalo-Carpenter, CEO da IMPAQTO, uma das instituições organizadoras do hackaton.

“As imagens que são culturalmente relevantes e ressoam no nível local são as mais importantes. Precisamos criar conexões valiosas baseadas na confiança com as pessoas e audiências nacionais”, disse Gilles Collette, assessor de comunicação corporativa da OPAS. “O envolvimento de talentos multifacetados dos setores de design e comunicação visual pode ajudar efetivamente a preencher a lacuna de conhecimento sobre a COVID-19 e expandir o acesso a soluções pertinentes para salvar vidas.”

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(16-09-2020)