ONU realiza festival online #CadaUmDeNós e reúne grandes nomes da música

Em homenagem aos festivais que estão suspensos devido à pandemia e em um formato inédito, #CadaUmDeNós vai misturar diferentes estilos musicais em uma live sob o comando de Giovanna Rispoli, Bruno De Luca e Fiuk no dia 15 e de Thelminha e André Vasco no dia 16. Com a preocupação de evitar aglomerações nos bastidores, as apresentações dos cantores serão gravadas previamente e exibidas durante a transmissão ao vivo nos canais @ONUBrasil no TikTok e no YouTube. O festival terá interação com o público e depoimentos de cantores, artistas e celebridades, como Adriana Esteves, Vladimir Brichta, Denilson, Rubinho Barrichello, Caio Ribeiro, Maurren Maggi e Lucão, entre outros.

No line up estão nomes de peso da cena musical brasileira que se engajaram na causa e entenderam que ações individuais somadas à união de todos por um propósito fazem a diferença: Carlinhos Brown, Vitor Kley, Larissa Manoela, Fiuk, Luiza Possi, Melim, Negra Li, João Guilherme, Kell Smith, GragQueen, Mariana Rios, Afonso Nigro e Paulo Miklos.

A diretora do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), Kimberly Mann, lembra que a solidariedade é fundamental para que o mundo supere os desafios da pandemia. “Precisamos cuidar uns dos outros e cada um de nós precisa fazer a sua parte para diminuirmos a transmissão do vírus e vencer a COVID-19. É possível. A mensagem do festival é de esperança e união”, ressaltou.

O projeto Verificado é coordenado no Brasil pelo UNIC Rio e conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo. É uma iniciativa global da ONU que tem o objetivo de combater a infodemia de desinformação em meio à pandemia, compartilhando informações confiáveis, precisas e que salvam vidas. O site Verificado traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. Acesse: compartilheverificado.com.br

Entre as ações já desenvolvidas no Brasil pelo Verificado desde de 2020 estão: projeção em homenagem às vítimas no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; exposição com a Turma da Mônica; criação de música exclusiva com mais de 17 cantores tirinhas com com Cartoon Network, campanhas e lives com o TikTok; mural de graffiti com o artista Tito Ferrara; webséries com Agência Lupa e Gloob; vídeo sobre vacina com o Quebrando o Tabu, além de ações com influenciadores, celebridades e times de futebol

Serviço

Nome: Festival #CadaUmDeNós

Data e hora: 15 e 16 de julho às 20h

Local: canais da ONU Brasil no TikTok e YouTube

Fonte: Nações Unidas – Brasil