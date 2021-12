OIM anuncia vencedores do concurso sul-americano FotoMigração

Legenda: A série Transmigraciones, de Loreley Ritta, ficou em primeiro lugar Foto: © Loreley Ritta/OIM

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou os vencedores do Concurso Sul-Americano de FotoMigração: a Migração com Outras Lentes. O objetivo da competição foi reconhecer e divulgar os melhores trabalhos fotográficos que deixam visível a contribuição dos migrantes para o desenvolvimento da região, destacando de uma perspectiva positiva o papel da população migrante nos países de origem e de acolhimento.

Para o célebre fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, “fotografar é colocar na mesma linha de mira, a cabeça, o olho e o coração”. De acordo com os jurados, isso é o que conseguiram os fotógrafos e fotógrafas vencedores e merecedores de menções especiais com as suas séries fotográficas apresentadas no concurso, organizado pelo Escritório Regional da OIM para a América do Sul.

Uma seleção das imagens ganhadoras e das três menções honrosas fará parte de uma publicação e de pelo menos uma exposição coletiva promovida pela OIM em um ou vários países sul-americanos. Tanto as pessoas ganhadoras dos prêmios como as que obtiverem menções especiais receberão um exemplar do livro como parte da premiação.

Legenda: A série ‘Esenciales’, de Anita Pouchard Serra, ficou em segundo lugar no concurso Foto: © Anita Pouchard Serra

Séries fotográficas vencedoras:

Primeiro lugar: Transmigraciones (foto em destaque)

Fotógrafa: Loreley Ritta

Segundo lugar: Esenciales (acima)

Fotógrafa: Anita Pouchard Serra

Terceiro lugar: Inmigrantes Senegaleses (abaixo)

Fotógrafo: Leonardo Savaris

Legenda: A série ‘Inmigrantes Senegaleses’, de Leonardo Savaris, ficou em terceiro lugar Foto: © Leonardo Savaris

Menções honrosa

Orgánicos

Fotógrafo: Nilmar Lage

La vida entre pasos

Fotógrafo: Lara Valencia Esteban

Ambachacke Embera

Fotógrafo: Jairo Nicolás Bernal Usama

Clique aqui para conhecer as outras fotos premiadas e os jurados do concurso.

Fonte: Nações Unidas – Brasil

(24-12-2021)