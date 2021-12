Esperança Brasil. Brasil Esperança

Como se faz um país?

Um país é feito de inúmeros fios de lealdade, filiação, amizade, pertencimento, respeito, sentimento, complementariedade.

Todo esse tecido fino foi sendo despedaçado com persistência maléfica, desde pelo menos 2013, quando o então derrotado candidato presidencial Aécio Neves (PSDB) decretou em rede nacional de televisão: “vamos tirar o PT do governo”.

Tiraram o PT do governo mediante o golpe de estado de 2016 e fizeram mais: trouxeram o Brasil de volta para o mapa da fome.

Instalaram um desgoverno genocida, que contraria em tudo os princípios internacionais dos Direitos Humanos. Apologia da tortura, também em rede nacional de TV, pelo atual presidente da República.

Ataques aos segmentos LGBT, aos pobres, aos trabalhadores, aos aposentados e aposentadas. Ataques à ciência, à educação, à saúde, às artes.

Tudo que é humano foi rebaixado a coisa vil.

Temos a possibilidade de restabelecer a democracia constitucional no país.

Vêm se configurando a construção da candidatura de Lula à presidência da República em 2022.

Isto poderá significar o retorno do Brasil à posição de país internacionalmente respeitado.

A esperança é o que move o dia a dia. É o que nos permite pensar que amanhã será outro dia. Temos o direito de ter de volta o que quiseram nos roubar.

Convidamos você a participar ativamente na reconstrução do Brasil. Some com esta iniciativa que irá lhe orgulhar!