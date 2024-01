Obra publicada pela EDUEPB sobre a vida de Paulo Freire vence Concurso Internacional de Literatura

Por Severino Lopes

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) obteve mais uma importante conquista. O livro “Paulo Freire: uma biografia em quadrinhos”, da escritora e historiadora paraibana Thuca Kércia Morais e do ilustrador Américo Filho, venceu o Concurso Internacional de Literatura 2023, promovido pela União Brasileira de Escritores, no Rio de Janeiro. A obra venceu o Prêmio Ziraldo, na categoria HQ.

Com foco na trajetória de vida da maior figura do pensamento sociopolítico e educacional brasileiro, a obra foi publicada em 2022 e fez parte do “Projeto Editorial 100 anos de Paulo Freire”, uma parceria da Editora da Universidade Estadual da Paraíba com a Editora A União. Esta foi a segunda conquista do projeto de comemoração do centenário de Paulo Freire lançado pela EDUEPB.

A editora já havia vencido o 8º Prêmio ABEU 2022, um dos maiores prêmios da literatura nacional e o maior prêmio do livro universitário do país. A conquista veio com a trilogia “Cartas a Paulo Freire: escritas por quem ousa esperançar”, enaltecendo a trajetória e o legado do educador e filósofo que revolucionou a educação. A EDUEPB venceu na categoria Ciências Humanas.

O diretor da EDUEPB, professor Cidoval Morais, comemorou mais esse objetivo. Ele classificou o prêmio como uma grande conquista editorial, fruto de uma aposta da editora no talento da professora Thuca Kércia e do ilustrador Américo Filho. “Para a EDUEPB, o prêmio Ziraldo, na categoria HQ, representa uma grande conquista editorial. Foi uma aposta, de um lado, no talento, na criatividade de uma professora ousada e de um ilustrador competente e paciente que foi Américo Filho. E de outro, num projeto, que continua em curso, de reafirmar Paulo Freire e sua obra”, comemorou

Cidoval lembrou que o livro foi produzido e publicado no contexto de um período crítico para a vida política, social e cultural do país, e fez parte do projeto da editora que comemorou o centenário do educador. “Ela integra os produtos do projeto de comemoração do centenário de Paulo Freire, que foi em 2021 e que também já teve uma premiação importante da literatura acadêmica, que foi o Prêmio Paulo Freire com a trilogia Cartas a Paulo Freire”, lembrou.

A historiadora paraibana Thuca Kércia Morais também comemorou a conquista. Ela ressaltou que a União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro é uma das mais tradicionais instituições da Literatura do Brasil. “Este concurso já está com várias edições, a cada ano ampliando as categorias e homenageando escritores reconhecidos. Eu me inscrevi na categoria HQ, que leva o nome de Ziraldo. A seleção é referente a 2023, e eles aceitavam livros do Último triênio, meu livro é de 2022”, contou.

“Paulo Freire: uma Biografia em Quadrinhos” é fruto de diversas leituras sobre a vida e a obra de Freire, e também de um desejo da autora de não deixar apagar a chama do prazer pelo conhecimento que esse grande educador fez e faz surgir entre aqueles que ele tocou.

A obra faz uma incursão pessoal pela trajetória de Freire, desde a sua infância no Recife, até desembocar no brilhantismo de seu legado que o consolidou como patrono da educação brasileira, iniciada desde a graduação da autora em História. “Uma Biografia em Quadrinhos” é fruto de diversas leituras sobre a vida e a obra do nordestino que marcou o seu nome na história por defender uma educação inclusiva e libertadora. O livro demonstra um Paulo Freire menino, nordestino, de origem simples, e que teve sonhos, brincou, sofreu e estudou.

Fonte: Universidade Estadual da Paraíba

(26 de janeiro de 2024)