O Papa: o Advento nos lembra que a vida humana é uma espera contínua

Francisco recordou que no próximo domingo terá início o Tempo do Advento e a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023.

Ao saudar os fiéis de língua portuguesa na Audiência Geral, desta quarta-feira (24/11), o Papa Francisco recordou que no último domingo, foi celebrada a 36ª Jornada Mundial da Juventude Diocesana, “uma nova etapa no caminho que nos levará à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa”.

Nesta peregrinação espiritual, deixemo-nos fascinar pelo coração humilde e disponível de São José para com os outros. E seguindo o seu exemplo cuidemos das relações na nossa vida. Sobre todos desça a benção do Senhor.

Aos fiéis de língua polonesa, o Papa recordou que no próximo domingo terá início o Tempo do Advento, “que por meio de vários símbolos nos prepara para a celebração do mistério da Encarnação do Filho de Deus e nos lembra que a vida humana é uma espera contínua”.

Nossa vida se torna bela e feliz quando esperamos por alguém querido e importante. Que este Advento os ajude a transformar a esperança na certeza de que Aquele por quem esperamos nos ama e nunca nos abandona.

Fonte: Vatican News

(24-11-2021)