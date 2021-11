Mensagem do Papa Francisco

Ângelus” – dia 28.11.2021

Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

O Evangelho da Liturgia de hoje, primeiro domingo do Advento, ou seja, primeiro domingo de preparação para o Natal, fala-nos da vinda do Senhor no fim dos tempos. Jesus anuncia acontecimentos e tribulações devastadores, mas precisamente neste ponto nos convida a não ter medo. Por que? Porque tudo vai ficar bem? Não, mas porque Ele virá. Jesus voltará, Jesus voltará, Ele prometeu. Diz assim: “Tende coragem e levanta a cabeça, porque a libertação está para vir” ( Lc.21,28). É bom ouvir esta palavra de encorajamento: anime-se e levante a cabeça, porque precisamente nos momentos em que tudo parece acabado, o Senhor vem para nos salvar; para esperá-lo com alegria mesmo no meio das tribulações, nas crises da vida e nos dramas da história. Espere pelo Senhor. Mas como podemos levantar a cabeça, como não nos deixar levar pelas dificuldades, sofrimentos e derrotas? Jesus mostra-nos o caminho com um forte apelo: «Estejam atentos para que os vossos corações não se sobrecarreguem […]. Estejam atentos, orando sempre» (vv. 34, 36).

“Fique ligado”, vigilância . Detenhamo-nos neste aspecto importante da vida cristã. Nas palavras de Cristo vemos que a vigilância está ligada à atenção: esteja atento, vigie, não se distraia, isto é, esteja alerta! Vigilância significa isto: não permita que seu coração se torne preguiçoso e sua vida espiritual se suavize para a mediocridade. Cuidado porque você pode ser um “cristão sonolento” – e nós sabemos: há tantos cristãos sonolentos, cristãos anestesiados pelo mundanismo espiritual – cristãos sem ímpeto espiritual, sem ardor na oração, que rezam como papagaios, sem entusiasmo pela missão , sem paixão pelo Evangelho. Cristãos que sempre olham para dentro, incapazes de olhar para o horizonte. E isso nos leva a “cochilar”: continuar com as coisas por inércia, cair na apatia, indiferente a tudo menos ao que nos é confortável. E essa vida é triste, andar assim … não há felicidade aí.

Devemos estar atentos para não arrastar os nossos dias ao hábito, para não nos sobrecarregar – diz Jesus – com os fardos da vida (cf. v. 34). Os cuidados da vida nos sobrecarregam. Hoje, então, é uma boa oportunidade para nos perguntarmos: o que pesa no meu coração? O que pesa no meu espírito? O que me faz sentar na cadeira da preguiça? É triste ver os cristãos “no sofá”. Quais são as mediocridades que me paralisam, os vícios, quais são os vícios que me esmagam e me impedem de levantar a cabeça? E quanto aos fardos que pesam sobre os ombros dos irmãos, estou atento ou indiferente? Essas perguntas nos fazem bem, porque ajudam a proteger a azia . Mas, pai, o que é azia? Isto é um grande inimigo da vida espiritual, também da vida cristã. A azia é aquela preguiça que nos agrega , que nos faz escorregar, na tristeza, que tira a alegria de viver e a vontade de fazer. É um espírito negativo, é um espírito maligno que aprisiona a alma em letargia, roubando-lhe a alegria. Começa com aquela tristeza, escorrega, escorrega e não há alegria. O livro dos Provérbios diz: “Guarda o teu coração, porque dele flui a vida” ( Pv 4:23). Guarde o seu coração – isso significa estar vigilante, vigiar, estar vigilante! Fique atento, guarde seu coração.

E vamos adicionar um ingrediente essencial: o segredo para estar vigilante é a oração . Porque Jesus diz: «Esteja sempre atento, orando» (Lc 21,36). É a oração que mantém acesa a lâmpada do coração. Principalmente quando sentimos nosso entusiasmo esfriar, a oração o reacende, porque nos leva de volta a Deus, ao centro das coisas. A oração desperta a alma do sonho e a concentra no que importa, no propósito da existência. Mesmo nos dias mais ocupados, não negligenciemos a oração. Agora estava a ver, no programa “À Sua Imagem”, uma bela reflexão sobre a oração: vai ajudar-nos a vê-la, vai fazer-nos bem. A oração do coração pode nos ajudar, muitas vezes repetindo breves invocações. No Advento, vamos nos acostumar a dizer, por exemplo: “Vem Senhor Jesus”. Apenas isso, mas diga a ele: “Venha, Senhor Jesus.” É lindo este tempo de preparação para o Natal: pensemos na manjedoura, pensemos no Natal e digamos com o coração: “Vem, Senhor Jesus, vem” . Repetamos esta oração ao longo do dia e o clima permanecerá vigilante. “Vem, Senhor Jesus”: é uma oração que podemos repetir três vezes, todas juntas. “Vem Senhor Jesus”, “Vem Senhor Jesus”, “Vem Senhor Jesus”.

E agora rezemos à Virgem: Ela, que esperou o Senhor com coração vigilante, acompanha-nos no caminho do Advento.

Fonte: Vatican News