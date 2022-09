Existe a possibilidade de que o Brasil volte a ser de fato um país para todas e todos. Um país para todas as pessoas, sem distinções de nenhuma classe. Difícil aceitar o que está aí.

Uma desclassificação que chegou à beira da desumanidade. Na verdade, barbarizou o próprio conceito de estado e nação. A coexistência social e política é sempre desafiadora.

Conviver com as diferenças, uma obrigação humana. Este é o limite que foi quebrado pelos segmentos dominantes. Racharam a cidadania, instalaram um conflito de todos e todas contra todos e todas.

Instauraram a mentira como forma de governo. O deboche, a insensibilidade, o acúmulo de privilégios, enquanto o povo passa fome, se deseduca, se marginaliza como era antes dos governos de Lula e do PT.

O abestalhamento tomou conta, mas isto deve ser desfeito, e está sendo desfeito. Trate de ver por si mesmo, por si mesma. Trate de se informar. Não repita qualquer coisa que lhe queiram meter na cabeça.

Lembre-se que a vida é muito breve. Existe a história. Se informe. Leia sites confiáveis. Denuncie as fake news, que ajudaram a eleger o pior governante de toda a história do Brasil.

É hora de darmos as mãos. Voltar a nos olharmos uns aos outros e umas às outras, com benevolência, com confiança, com esperança num futuro melhor que depende muito das nossas decisões. Das nossas eleições.

Honre e vida. Não desista de si mesmo nem de si mesma. Toda pessoa é muito valiosa. A pandemia nos mostrou o quanto precisamos uns dos outros, umas das outras. Não vamos esquecer o que aprendemos. Vamos em frente. O Brasil tem jeito!