Novo Brasil: Ministério da Saúde volta a ser pautado pela ciência

Da Agência Brasil

A cientista e pesquisadora Nísia Trindade assumiu hoje (2) o posto de ministra da Saúde. Durante cerimônia de transmissão de cargo, no auditório da pasta, em Brasília, ela cravou que sua gestão será pautada pela ciência e pelo diálogo com a comunidade científica.

Antes de iniciar sua fala, Nísia foi homenageada por servidores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição que presidia até então, lembrou que a pandemia de covid-19 ainda não acabou e reforçou a importância de se completar o esquema vacinal contra a doença.

“A pandemia mostrou a nossa vulnerabilidade. O rei está nu. Precisamos afirmar, sem nenhuma tergiversação, e superar essa condição”, disse, ao destacar que o país responde por 11% das mortes por covid-19 no mundo, apesar de representar 2,7% da população global.

Nísia anunciou que a pasta, por meio de um grupo de trabalho, vai iniciar estudos no intuito de revogar portarias que ferem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais e reprodutivos. A expectativa, segundo ela, é que os trabalhos sejam finalizados em até 15 dias.

É uma alegria ter Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Nísia, que foi a primeira mulher a presidir Fiocruz, o fez de forma exemplar, com políticas inovadoras e de impacto e sem dúvidas fará um trabalho importantíssimo na reconstrução do nosso país ✊🏾 pic.twitter.com/0OG09jWse9

— Renata Souza (@renatasouzario) December 24, 2022