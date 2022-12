La confianza se construye todos los días. A toda hora. En todos los momentos

A todo instante

No consiste en enfrentar y vencer siempre

A veces hay que dejar pasar un toro furioso

Gambetear algo que se presenta como peligroso

Dar un paso al costado o un paso atrás

La victoria puede ser dejar de enfrentar cuando esto es lo más favorable

No me condeno por no ser superman

No me culpo más

Me comprendo más

Soy consciente de quién soy

Amar da trabajo

La vida es un aprendizaje contínuo

Mis fuentes de fuerza son diversas y efectivas

No estoy solo

Elegí ser feliz.

Me miro y me veo. Me amo y soy amado. Me veo más que me pienso. Esto me descansa. Reposo.