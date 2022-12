Nova edição da Focus Brasil destaca a defesa da democracia

Em sua nova edição, a revista Focus Brasil alerta sobre a permanência do fascismo na vida do país. “No dia da diplomação de Lula pela Justiça Eleitoral, bolsonaristas apelam mais uma vez para a violência, diante da omissão criminosa do presidente e dos filhos”.

Na edição, em entrevista, o advogado e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, denuncia que Bolsonaro incentiva a baderna golpista. Também na revista, destaque para a promessa do ministro Alexandre de Moraes, de punir os criminosos que atentam com a democracia.

Leia mais na edição:

ENTREVISTA. Eugênio Aragão diz que Bolsonaro incentiva a baderna golpista

STF. Ao entregar diploma de presidente a Lula, Moraes promete punir criminosos

CRIME. Bolsonaristas vão para o crime ao vandalizar Brasília e incendiar veículos

ÍNDIGENA. Falso cacique foi estopim da crise de segurança na capital

INFILTRAÇÃO. Episódio de violência remete a uso da P2 para manchar esquerda

SOCIAL. PEC do Bolsa Família repara injustiças sociais, diz líder do PT

HADDAD. Novo ministro da Fazenda diz que bem-estar do povo é a prioridade

CÂMARA. Arthur Lira promete votar a PEC nesta terça-feira, 20 de dezembro

GOVERNO. Mercadante no BNDES e Margareth Menezes na Cultura

MEMÓRIA. A chacina da Lapa, que dizimou PC do B completa 46 anos

ENERGIA. EUA anunciam experimento revolucionário e exitoso na fusão nuclear

LULAPALOOZA. Posse de Lula terá um festival de música para alegrar o povo

