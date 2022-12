Festival do Futuro: confira como vai ser a posse de Lula em 1º de janeiro de 2023

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília, para o seu terceiro mandato à frente do governo brasileiro.

A rede hoteleira da capital está com ocupação praticamente lotada. A assessoria do gabinete da transição de governo divulgou alguns detalhes sobre a programação que está sendo preparada, que inclui atos oficiais e terminará com uma série de de shows de artistas convidados, no que está sendo chamado de Festival do Futuro.

Como vai ser a cerimônia de posse

Prevista para começar às 14 horas, a cerimônia oficial de posse conta com uma série de eventos, e começam pelo tradicional desfile em carro aberto em que o presidente eleito percorre a Esplanada dos Ministérios. No Congresso, ele é recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o ato que oficializa a posse presidencial, juramento à Constituição, e um primeiro discurso do empossado. Em seguida, presidente e vice se deslocam para o Palácio do Planalto, onde sobem a rampa. É neste momento que ocorre a transmissão da faixa presidencial, que não deve contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas.

Depois disso, o presidente eleito encontra autoridades internacionais e chefes de Estado no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os ministros também assinam seus atos de posse e posam para uma foto oficial.

Chefes de Estado

Até o momento, 17 chefes de Estado e de governo já confirmaram presença na posse de Lula. Mais nomes devem ser confirmados nas próximas semanas, no que deve ser a posse presidencial com maior presença de altas autoridades estrangeiras desde a redemocratização do país. Estão confirmados os presidentes da Alemanha, de Angola, da Argentina, da Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, o rei da Espanha, os presidentes da Guiana, de Guiné Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Timor Leste, Uruguai e Zimbábue.

Também confirmaram presença o vice-presidente do Panamá, o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e os ministros de Relações Exteriores da Costa Rica, do México, da Palestina e da Turquia. O governo dos Estados Unidos (EUA) ainda não informou quem representará o país na posse, mas há expectativa da vinda da vice-presidente Kamala Harris.

Festival do Futuro

A parte musical da posse também promete. Dezenas de artistas já estão confirmados para cantar no evento, segundo informações oficiais já divulgadas pela equipe da futura primeira-dama Janja da Silva. As apresentações acontecerão a partir das 12h, em dois palcos montados na Esplanada, batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a duas das maiores artistas da música e da cultura brasileira, que morreram em 2022.

Confira quem já está confirmado/a para se apresentar na posse de Lula:

Almério

BaianaSystem

Duda Beat

Fernanda Takai

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kleber Lucas

Luedji Luna

Leonardo Gonçalves

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Teresa Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Doações e acampamento

A organização da posse abriu uma página na internet para arrecadação de recursos que ajudem na mobilização da festa popular da história. As doações podem ser de R$ 13 a R$ 1.064, através de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Caravanas de todo o país estão sendo organizadas e, em parceria com o governo do Distrito Federal, alguns locais públicos, como o Parque da Cidade, devem ser disponibilizados para o acampamento dos visitantes. Os detalhes dessa alternativa ainda não foram divulgados.

Fonte: Brasil de Fato Distrito Federal

Edição: Flávia Quirino