Nota à imprensa: Chapa Lula-Alckmin registra candidatura no TSE

Neste sábado (6/8), foi realizado perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador Geraldo Alckmin para as eleições presidenciais deste ano.

Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, composta pela Federação FE BRASIL (PT/PV/PC do B), Federação PSOL/REDE e partidos PSB, Solidariedade, Avante e Agir.

O registro da candidatura foi feito pela representante da Coligação, Gleisi Hoffmann, e pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.

“A chapa Lula-Alckmin está oficialmente registrada. Estamos muito contentes em dar início ao processo eleitoral, marco fundamental da democracia, maior ativo da sociedade brasileira.”

Aragão e Ferraro Advogados

Zanin Martins Advogados

Fonte: PT

(06/08/2022)